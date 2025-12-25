Colpo grosso a “La Ruota della Fortuna”: l’avvocata palermitana vince premi e un anno di spesa

Un regalo di Natale anticipato e decisamente meritato per Valeria Balistreri, avvocato di Santa Flavia, che ha sbaragliato la concorrenza nella puntata de “La Ruota della Fortuna” della vigilia di Natale. Sotto lo sguardo di Gerry Scotti, la professionista palermitana ha dimostrato grande intuito e padronanza del gioco, aggiudicandosi il titolo di campionessa nel celebre game show di Canale 5.

La vittoria è stata netta: grazie a una serie di risposte rapide e precise, la Balistreri è riuscita a portarsi a casa un montepremi di 14.800 euro in gettoni d’oro, a cui si aggiunge un utile premio extra: un anno di spesa interamente offerta dai supermercati Lidl. La sua avventura negli studi Mediaset non si esaurisce però qui. In qualità di campionessa in carica, Valeria tornerà protagonista nel preserale di questa sera, pronta a difendere il titolo e a tentare un nuovo raddoppio o il colpaccio da 200 mila euro.