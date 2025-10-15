Una favola dallo Zen: Erika ha 13 anni e un pugno da campionessa, vola agli Europei di boxe

Una storia che profuma di riscatto, talento e speranza arriva direttamente dal cuore del quartiere Zen di Palermo. Protagonista è una giovanissima atleta dal pugno d’acciaio e dal cuore grande: Erika Dispensa. A soli 13 anni, ha trasformato il sudore e i sacrifici quotidiani in un sogno tricolore, ricevendo la notizia che ogni sportivo attende per una vita intera: la convocazione in Nazionale.

Erika, astro nascente della scuderia Boxe Team Tranchina, rappresenterà l’Italia ai prossimi Campionati Europei di boxe Under 15, che si terranno a Budva, in Montenegro, dal 16 al 26 ottobre. Un traguardo eccezionale, che premia non solo la sua determinazione, ma anche la dedizione e la competenza dei suoi maestri, Salvatore Tranchina e Daniele La Placa, che l’hanno vista crescere e migliorare round dopo round nella loro palestra.

La convocazione non è un caso, ma il frutto di un percorso di crescita costante che ha impressionato i vertici federali. Erika farà parte di una spedizione d’élite, un gruppo ristretto di sole 10 pugili provenienti da tutta Italia, selezionate per difendere i colori azzurri nella prestigiosa competizione continentale.

A guidare la squadra ci sarà un team tecnico di prim’ordine, composto dal responsabile tecnico dell’Under 15, Giulio Coletta, e dagli allenatori federali Donato Salvemini e Michela Ritardo. Per Erika, indossare la maglia azzurra non sarà solo un onore personale, ma anche un faro di speranza per tanti ragazzi del suo quartiere, la dimostrazione che con impegno e passione nessun traguardo è davvero irraggiungibile. Palermo e l’Italia intera sono pronte a fare il tifo per lei.