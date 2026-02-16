​Monreale festeggia Valerio: lo studente di Medicina trionfa alla Ruota della Fortuna e vince 21 mila euro

MONREALE – La Sicilia torna a brillare sul piccolo schermo. Protagonista della puntata di lunedì 16 febbraio de “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 è stato Valerio, un giovane di 22 anni residente a Monreale e studente di Medicina presso l’Università di Palermo. Una serata indimenticabile che ha visto il ragazzo conquistare il titolo di campione e un montepremi totale di 21 mila euro.

Nonostante qualche momento di tensione, la gara di Valerio è stata una continua risalita. Dopo un ottimo inizio, con la conquista del bollino per una crociera MSC, il giovane ha dovuto fare i conti con la sfortuna colpendo il settore “bancarotta”. Tuttavia, con la lucidità che lo contraddistingue, è riuscito a ricostruire il tabellone aggiudicandosi il secondo round.

Il vero colpaccio è arrivato durante la manche Express, dove Valerio ha accumulato oltre 13 mila euro, blindando la sua posizione di vantaggio. Alla fine della puntata, il bottino complessivo ha raggiunto i 16 mila euro, ai quali si sono aggiunti altri 5 mila euro vinti durante la prova finale della Ruota delle Meraviglie. Un trionfo che lo ha visto sfiorare anche il premio più ambito: una Fiat 500.

Oltre alla vittoria economica, la puntata ha regalato una splendida vetrina turistica alla cittadina normanna. Il conduttore Gerry Scotti, colpito dalla provenienza del concorrente, ha voluto lanciare un appello ai telespettatori: «Monreale è una città che tutti dovrebbero visitare, lo consiglio a tutti». Un assist perfetto per il territorio, celebrato davanti a milioni di spettatori.

A fare il tifo per Valerio in studio c’era la fidanzata Erica, che ha seguito con trepidazione ogni giro di ruota. Il percorso dello studente monrealese non finisce qui: domani, 17 febbraio, Valerio tornerà in postazione da campione in carica per difendere il titolo e provare a rimpinguare ulteriormente il suo premio.