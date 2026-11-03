Citysea dello chef Natale Giunta, per il terzo anno, si aggiudica due forchette del Gambero Rosso

81 punti e 2 forchette, nella annuale classifica “Ristoranti di Italia” del Gambero Rosso è il traguardo tagliato da Citysea, realtà dello chef Natale Giunta che ha aperto i battenti a dicembre del 2023 allo Yachting Club di Palermo, di via Francesco patti, 30, nel nuovo quartiere sul mare del capoluogo siciliano, il Molo Trapezoidale con la sua fontana scenica danzante. Natale Giunta, palermitano che è stato tra i protagonisti del programma Rai, La Prova del Cuoco, guida anche due ristoranti a Roma, Oro Bistrot e Antela, e il nuovo City Milano, nel capoluogo lombardo, affidato allo chef executive Fabrizio Gugliandolo.

Il ringraziamento a Gambero Rosso dello chef Natale Giunta

“Mantenere due forchette al Gambero Rosso e ricevere 81 punti è un grande privilegio – commenta lo chef Natale Giunta, guida di Citysea a Palermo -. Ciò che ci rende più orgogliosi è l’essere stati definiti ‘un posto unico in continua innovazione’. Il giudizio espresso dai critici della prestigiosa guida è lusinghiero perché riconosce le qualità e le potenzialità di una struttura molto impegnativa come la nostra, riusciamo infatti a mantenere, su ben 4000 m², un alto livello di gastronomia, di cucina, di servizio e di carta dei vini in continua espansione”.

Il giudizio del Gambero Rosso su Citysea

Nel giudizio della guida del Gambero Rosso su Citysea c’è il riconoscimento per la qualità della materia prima, la varietà della proposta e l’unicità del luogo, oltre alla gentilezza del servizio. Nel dettaglio si legge: “Si tratta della struttura food & wine più grande e innovativa della Sicilia, una sorta di elegante nave protesa sul mare, quella che conduce Natale Giunta, chef esperto ma soprattutto imprenditore di raro talento e che è presente pure a Milano e Roma. In questi spazi panoramici, confortevoli e raffinati si viene – dalle 9 del mattino alle 2 di notte – per le più disparate esigenze da un cornetto e caffè alla pizza, dal sushi alla steakhouse, dall’aperitivo alla cena gourmet. C’è di tutto, dal vegetariano al tutto pesce, dalle carni più pregiate ai vini più importanti, in una logica che privilegia le materie prime del territorio, ma vola oltre declinando il resto del mondo”.