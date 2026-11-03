Inferno in via Basile, traffico in tilt

L’asfalto appena posato non regge e sprofonda all’improvviso, trasformando una delle principali arterie stradali della città in un imbuto impraticabile. È stata una giornata di vero e proprio paralisi della circolazione in via Ernesto Basile a Palermo, dove il cedimento del manto stradale lungo alcuni tratti recentemente interessati da scavi ha costretto le autorità a transennare nuovamente l’area e a restringere la carreggiata.

Le conseguenze sulla viabilità cittadina sono state immediate e devastanti. Centinaia di automobilisti sono rimasti intrappolati nelle proprie vetture per ore, bloccati in chilometriche code che si sono formate lungo l’intero asse viario. A rendere la situazione ancora più critica è stata l’impossibilità di districarsi nel traffico persino per i mezzi di soccorso: diverse ambulanze sono rimaste imbrigliate nelle colonne di veicoli ferme lungo la strada.

Disagi a catena e svincoli cittadini paralizzati

Il cedimento del terreno, verosimilmente causato dalle abbondanti piogge che hanno scaricato acqua sulle pezze di asfalto posate di recente, ha costretto i tecnici a disporre la chiusura parziale del transito per motivi di sicurezza. La misura di emergenza ha generato un effetto domino che ha saturato la rete viaria circostante nel giro di poco tempo.

I rallentamenti e gli incolonnamenti si sono rapidamente estesi a partire dallo svincolo che conduce al polo universitario, andando a pesare pesantemente sull’innesto con viale Regione Siciliana. Problemi analoghi e forti rallentamenti si sono registrati anche in direzione di corso Calatafimi e nell’area della stazione ferroviaria Orléans, paralizzando l’intera direttrice di collegamento della zona sud-ovest del capoluogo.

La denuncia politica: “Basta cantieri eseguiti senza garanzie”

Sull’ennesimo episodio di disservizio legato ai lavori stradali in città è intervenuto con fermezza il consigliere comunale Ottavio Zacco, che ha espresso duro disappunto per la gestione delle opere e per i ripristini effettuati sulle superfici asfaltate.

“Non è più tollerabile che Palermo debba continuare a subire disagi alla viabilità a causa di lavori stradali eseguiti senza le necessarie garanzie di qualità e durata”, ha affermato il consigliere comunale.

Entrando nel dettaglio di quanto accaduto nella zona universitaria, Zacco ha evidenziato la gravità dei fatti: “In via Ernesto Basile, due scavi già ripristinati hanno ceduto entrambi e oggi risultano nuovamente transennati, provocando un restringimento della carreggiata che crea un vero e proprio imbuto, con pesanti ripercussioni sul traffico e sulla quotidianità di migliaia di automobilisti”.

Il rappresentante di Palazzo delle Aquile ha poi puntato il dito contro i disagi provocati dai lunghi tempi dei lavori pubblici che non portano a soluzioni definitive: “È inaccettabile che, dopo mesi di cantieri, limitazioni e sacrifici per i cittadini, si debba tornare al punto di partenza per il cedimento di tratti stradali appena ripristinati”.

Infine, l’appello per un’azione immediata da parte delle istituzioni preposte al controllo della sicurezza viaria e della corretta esecuzione degli appalti: “Chiediamo che vengano immediatamente accertate le cause dei cedimenti, verificate le responsabilità delle imprese esecutrici e disposti interventi risolutivi, con controlli rigorosi sulla qualità dei ripristini. Palermo non può continuare a essere ostaggio di cantieri che, anziché risolvere i problemi, finiscono per crearne di nuovi”.

La situazione della carreggiata rimane monitorata in attesa che vengano avviati i nuovi interventi di ripristino ed effettuate le necessarie verifiche tecniche sulla tenuta del sottofondo stradale.