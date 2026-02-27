Incidente sul lavoro nel Messinese: operaio di 61 anni muore schiacciato

Una nuova tragedia colpisce il mondo del lavoro in Sicilia. Nel corso della giornata odierna, un uomo di 61 anni è deceduto all’interno di un’azienda specializzata nella lavorazione degli agrumi situata in provincia di Messina.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’operaio sarebbe rimasto vittima di un fatale incidente, rimanendo schiacciato all’interno dell’impianto di produzione. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il lavoratore non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del sinistro sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e hanno confermato il decesso alle autorità.

Attualmente sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità o mancanze nei sistemi di sicurezza dello stabilimento. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di produzione agricola e industriale dell’isola.