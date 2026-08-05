Carrara, operaio siciliano di 44 anni muore schiacciato da lastre di marmo

Un incidente sul lavoro si è trasformato in tragedia questa mattina, 5 agosto 2026, in un’azienda del comparto lapideo di Carrara. Aldo Gullotti, 44 anni, originario di Milazzo, ha perso la vita dopo essere stato travolto da alcune lastre di marmo durante un’ordinaria fase di lavorazione.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo si trovava al lavoro nelle ore iniziali della giornata quando il materiale lapideo lo ha investito senza lasciargli scampo. L’allarme è scattato immediatamente e i soccorsi sono giunti sul posto in pochi minuti, ma per Gullotti non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Nell’ambiente lavorativo carrarese, Gullotti era conosciuto e apprezzato come professionista di lunga esperienza nel settore del marmo. L’uomo lascia un bambino di appena dieci anni, e la notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio sia a Carrara che a Milazzo, sua città d’origine.

Sulla vicenda sono al lavoro gli inquirenti, che dovranno ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro all’interno dello stabilimento.