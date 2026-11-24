Un nuovo concorso pubblico si apre nel Palermitano. Il Comune di Ustica cerca un Istruttore di Vigilanza da inserire a tempo determinato per 18 mesi, con impiego a tempo pieno. Le domande si presentano esclusivamente online attraverso il portale INPA, a partire da oggi 24 novembre e fino al 9 dicembre 2026.

La selezione prevede un’unica prova scritta e riguarda l’Area degli Istruttori. Chi supererà la procedura entrerà a far parte del Corpo di Polizia Locale, occupandosi di vigilanza sul territorio, controllo del rispetto delle ordinanze comunali e accertamenti legati al Codice della Strada.

Come candidarsi e requisiti richiesti

La finestra per l’invio delle domande è stata aperta dalle ore 18:00 di oggi e si chiuderà alla stessa ora del 9 dicembre. Tutta la procedura passa dalla piattaforma INPA, dove sono già consultabili il bando ufficiale, il modello di domanda e la determina di approvazione della selezione.

Tra i requisiti generali richiesti ai candidati figurano la cittadinanza italiana (o altra condizione equivalente per l’accesso al pubblico impiego), la maggiore età, il pieno godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni. È inoltre richiesto un titolo di studio coerente con l’Area degli Istruttori, generalmente il diploma di scuola secondaria di secondo grado, salvo diverse indicazioni contenute nel bando.

Non potranno partecipare coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità o interdizione dai pubblici uffici, né chi ha riportato condanne ostative all’accesso al profilo. Per i candidati uomini appartenenti alle classi soggette, è richiesta inoltre una regolare posizione rispetto agli obblighi di leva. Il bando può prevedere ulteriori requisiti specifici legati alle funzioni di polizia locale, come il possesso di una patente di guida idonea ai veicoli in dotazione.

In cosa consiste la prova scritta

La procedura selettiva si basa su un’unica prova scritta, le cui modalità esatte – tempi, soglie di idoneità, eventuale utilizzo di strumenti informatici – sono definite nel bando ufficiale. Le materie previste riguardano tipicamente la normativa di polizia locale e di pubblica sicurezza, il Codice della Strada e i regolamenti comunali, elementi di diritto amministrativo legati alla procedura sanzionatoria, oltre a nozioni su trasparenza, anticorruzione e trattamento dei dati personali.

Ai candidati potrà essere richiesto di rispondere a quesiti a risposta multipla o aperta, e in alcuni casi di redigere atti tipici del servizio di vigilanza. Anche in questo caso, il testo integrale delle indicazioni è consultabile negli allegati pubblicati su INPA.

Contratto e inquadramento economico

Il posto messo a concorso prevede un contratto a tempo determinato e pieno della durata di 18 mesi, con inquadramento nell’Area degli Istruttori. Il trattamento economico farà riferimento al CCNL Funzioni Locali, secondo gli importi e le indennità previste dalla contrattazione collettiva vigente per quella fascia.

Chi intende presentare domanda dovrà accedere all’area riservata del portale INPA, compilare il modulo secondo le istruzioni del bando, allegare la documentazione richiesta – documento d’identità, titoli di studio, eventuali certificazioni e curriculum – e confermare l’invio entro la scadenza. È consigliabile conservare la ricevuta generata dal sistema al termine della procedura.

Ulteriori comunicazioni su calendario della prova e aggiornamenti ufficiali saranno pubblicate direttamente sul portale INPA, nelle sezioni dedicate al bando.