Rifiuti pericolosi dati alle fiamme: nove denunciati tra Bagheria e Casteldaccia

Nove persone denunciate e tre obblighi di dimora notificati tra Bagheria e Casteldaccia: è il bilancio di un’indagine ambientale condotta dalla guardia costiera di Porticello, insieme alla Capitaneria di Porto di Palermo.

L’inchiesta è coordinata dal pm Umberto Puiatti della procura di Termini Imerese, diretta da Angelo Vittorio Antonio Cavallo. Gli investigatori hanno accertato la gestione non autorizzata di una discarica di rifiuti speciali e pericolosi. Per due degli indagati è scattata anche l’accusa di combustione illecita.

Per ricostruire il giro, i militari hanno fatto ricorso a videoriprese, tracciamenti Gps, appostamenti e pedinamenti, anche di notte. Ne è emersa una struttura che, secondo gli inquirenti, si occupava in modo sistematico di raccolta, trasporto, deposito e smaltimento illegale dei rifiuti. In più di un caso, i materiali sarebbero stati dati alle fiamme, con danni all’ambiente.

Il blitz: 50 militari e 10 mezzi

All’operazione hanno partecipato 50 militari e 10 mezzi della guardia costiera. Sono finiti sotto sequestro 4 veicoli, 3 terreni agricoli e 3 unità immobiliari, per un’estensione complessiva di circa 5.000 metri quadrati.

Nelle aree usate per accumulare i rifiuti i militari hanno trovato frigoriferi, carcasse di auto, componenti meccanici con tracce di olio esausto, lastre di eternit, cavi elettrici, batterie al piombo, apparecchi di refrigerazione contenenti gas, parti di televisori ed elettrodomestici.