Pioggia e asfalto viscido, incidente frontale Duster-Mercedes sulla Palermo-Sciacca

Un violento scontro frontale tra due autovetture si è verificato questa mattina, intorno alle 11:30, lungo la strada statale Palermo-Sciacca, nel territorio di Poggioreale, in provincia di Trapani. Coinvolte una Dacia Duster e una Mercedes GLA, i cui conducenti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.

Dinamica dell’incidente

Stando a una prima ricostruzione, la Duster avrebbe perso aderenza sull’asfalto reso viscido dalla pioggia che cadeva in quelle ore, invadendo la corsia opposta di marcia e finendo per scontrarsi frontalmente con la Mercedes GLA che sopraggiungeva in senso contrario. L’impatto è stato particolarmente violento, come testimoniano i danni riportati dalla parte anteriore del SUV, completamente distrutta nella zona del cofano e del paraurti.

Entrambi i conducenti sono rimasti coinvolti nello scontro e, dopo i primi soccorsi, sono stati trasferiti in ospedale per le cure e gli accertamenti necessari a valutare le loro condizioni.

Sul posto soccorsi e forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro, complicata anche dalle condizioni meteo avverse. Per la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia del manto stradale, reso ancora più scivoloso dalla pioggia, è intervenuta la ditta M.F. Auto di Magnasco Francesco, specializzata in soccorso stradale.