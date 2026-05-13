Incidente mortale a Paceco: muore Luciano Crapisi, dipendente Asp Trapani

Marsala si è svegliata con un dolore nuovo. Luciano Crapisi, il giovane figlio dell’odontoiatra Antonella Pantaleo, è morto stanotte in un incidente in moto. Lavorava all’Asp di Trapani e in città lo conoscevano tutti per quel modo di fare aperto, il sorriso facile, l’affetto che sapeva dare.

È successo poco dopo le tre di notte, all’altezza di Paceco. Luciano viaggiava da solo quando la moto lo ha tradito. Non c’è stato nulla da fare. In poche ore il lutto ha fatto il giro della città, lasciando sgomenti amici e conoscenti che non smettono di scrivere messaggi per la famiglia.

Sui social, straziante l’addio della madre: “Questa notte il tuo meraviglioso sorriso e la tua voglia di vivere si sono spenti… Maledettissima moto”. Parole che hanno spezzato il cuore a chi la conosceva e a chi ha avuto la fortuna di conoscere Luciano.