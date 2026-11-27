Palermo, 27 novembre 2026 – Una mattinata importante per il territorio della V Circoscrizione. Il presidente Andrea Aiello, insieme al vicepresidente Umberto Lo Sardo e al consigliere Grasso, ha incontrato il Subcommissario Nazionale per la Depurazione, Toto Cordaro, e l’ingegnere De Santis, per affrontare alcune importanti questioni che riguardano i quartieri della circoscrizione.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto sulle criticità del territorio e sugli interventi necessari per rispondere alle esigenze della cittadinanza.

La giornata ha portato anche a un risultato particolarmente significativo: il presidente Aiello, insieme ai presenti, ha assistito direttamente alla rimozione del cantiere di via Leonardo da Vinci, seguendo da vicino il momento in cui sono state tolte le delimitazioni dei lavori. Si tratta di un passaggio importante che consentirà di restituire alla città una viabilità finalmente libera dalle limitazioni del cantiere.

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Subcommissario Toto Cordaro per la disponibilità, l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti del nostro territorio. La sua collaborazione e l’apertura al dialogo rappresentano un elemento fondamentale per affrontare le problematiche dei nostri quartieri e individuare soluzioni concrete. Oggi abbiamo avuto anche la soddisfazione di essere presenti nel momento della rimozione del cantiere di via Leonardo da Vinci, assistendo direttamente a un risultato importante per i cittadini. Continueremo a seguire ogni questione con impegno e determinazione, perché il nostro obiettivo è dare risposte concrete alla comunità e migliorare la vivibilità dei nostri quartieri», dichiara il presidente della V Circoscrizione Andrea Aiello.