In A19 il cantiere di Casteldaccia chiude prima del previsto: autostrada libera per Natale

L’Anas ha ultimato con un giorno di anticipo gli interventi di ammodernamento sui viadotti Cubo e Perriera dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Il cantiere attivo da fine novembre nel tratto di Casteldaccia, in direzione del capoluogo etneo, è stato smantellato questa mattina.

Gli interventi, partiti il 24 novembre scorso, hanno interessato il rifacimento dei giunti di dilatazione e del manto stradale di entrambe le strutture viarie. Dalle ore 9 di oggi entrambe le corsie risultano nuovamente transitabili senza alcuna restrizione, proprio in tempo per garantire la fluidità del traffico durante le festività natalizie.

L’operazione rientra nel programma complessivo di riqualificazione dell’arteria autostradale che collega il capoluogo siciliano alla costa orientale, coordinato dal governatore regionale Renato Schifani nel ruolo di Commissario Straordinario governativo, affiancato dai vice commissari Nicola Montesano e Duilio Alongi.

“Continuiamo con impegno e rispettando le tempistiche previste per l’ammodernamento della Palermo-Catania, asse viario fondamentale per la circolazione isolana”, ha sottolineato Schifani. “Il traguardo è assicurare infrastrutture più sicure e funzionali, limitando i disservizi per gli utenti”.

Terminato il periodo festivo, ripartiranno gli interventi sulla carreggiata opposta, con deviazione del traffico bidirezionale verso Catania. Questa nuova fase prevederà analoghi lavori di modernizzazione dei giunti, del rivestimento stradale e dell’impianto di drenaggio delle acque superficiali.