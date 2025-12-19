Cronaca

In A19 il cantiere di Casteldaccia chiude prima del previsto: autostrada libera per Natale

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

L’Anas ha ultimato con un giorno di anticipo gli interventi di ammodernamento sui viadotti Cubo e Perriera dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Il cantiere attivo da fine novembre nel tratto di Casteldaccia, in direzione del capoluogo etneo, è stato smantellato questa mattina.

Gli interventi, partiti il 24 novembre scorso, hanno interessato il rifacimento dei giunti di dilatazione e del manto stradale di entrambe le strutture viarie. Dalle ore 9 di oggi entrambe le corsie risultano nuovamente transitabili senza alcuna restrizione, proprio in tempo per garantire la fluidità del traffico durante le festività natalizie.

L’operazione rientra nel programma complessivo di riqualificazione dell’arteria autostradale che collega il capoluogo siciliano alla costa orientale, coordinato dal governatore regionale Renato Schifani nel ruolo di Commissario Straordinario governativo, affiancato dai vice commissari Nicola Montesano e Duilio Alongi.

“Continuiamo con impegno e rispettando le tempistiche previste per l’ammodernamento della Palermo-Catania, asse viario fondamentale per la circolazione isolana”, ha sottolineato Schifani. “Il traguardo è assicurare infrastrutture più sicure e funzionali, limitando i disservizi per gli utenti”.

Terminato il periodo festivo, ripartiranno gli interventi sulla carreggiata opposta, con deviazione del traffico bidirezionale verso Catania. Questa nuova fase prevederà analoghi lavori di modernizzazione dei giunti, del rivestimento stradale e dell’impianto di drenaggio delle acque superficiali.

News suggerite per te:

  1. Notte di fuoco in autostrada: un tir in fiamme sull’A19, traffico bloccato per ore
  2. A19 Palermo-Catania, lavori a Bagheria conclusi in anticipo: da domani riaprono le corsie di marcia
  3. Viabilità, partono i lavori sulla Provinciale 20: cantiere da un milione per la San Giuseppe Jato-Camporeale
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

In Sicilia torna l'”Ecobonus”, contributi a fondo perduto per ristrutturare le case
Politica
Incidente mortale, donna si schianta e muore sul colpo
Cronaca
Tragedia sul lavoro: Carmelo Parisi muore a 37 anni sotto un escavatore
Cronaca In primo piano
Scoppia la bufera sulla ruota panoramica di Palermo, “Ci vedono mentre andiamo in bagno”
Cronaca
Violenza sessuale di gruppo nel Palermitano, vittima un bambino di 11 anni: indagini
Cronaca In primo piano