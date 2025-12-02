Palermo, puntano una pistola contro gli automobilisti in via Leonardo da Vinci: denunciati 2 ventenni

Sembrava una scena da film poliziesco, o peggio, un regolamento di conti in mezzo al traffico, invece era una “bravata” di pessimo gusto che è costata cara a due ventenni. Momenti di vera paura a Palermo, nella zona di via Leonardo da Vinci, dove diversi automobilisti si sono visti affiancare da una Mercedes scura e puntare contro quella che sembrava, a tutti gli effetti, un’arma da fuoco.

A notare la scena è stato un agente di polizia libero dal servizio, che non ha esitato a lanciare l’allarme alla sala operativa. Le volanti si sono subito messe sulle tracce dell’auto, riuscendo a intercettare e bloccare i due ragazzi poco dopo, all’altezza di via Giotto. Durante il controllo è emersa la verità: l’arma utilizzata per terrorizzare i passanti era una pistola giocattolo, una replica fedele di una Beretta calibro 92, a cui però era stato rimosso il tappo rosso obbligatorio per legge.

Per i due giovani sono scattati guai seri: sono stati denunciati per procurato allarme, possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Ma i problemi non sono finiti qui: il ventenne che si trovava alla guida della Mercedes non aveva mai conseguito la patente. Risultato: auto sequestrata e una lunga lista di contestazioni a cui dover rispondere.