Cronaca

Palermo, puntano una pistola contro gli automobilisti in via Leonardo da Vinci: denunciati 2 ventenni

Paura a Palermo: due 20enni puntano una pistola giocattolo alle auto in via Leonardo da Vinci. Denunciati dalla Polizia
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Sembrava una scena da film poliziesco, o peggio, un regolamento di conti in mezzo al traffico, invece era una “bravata” di pessimo gusto che è costata cara a due ventenni. Momenti di vera paura a Palermo, nella zona di via Leonardo da Vinci, dove diversi automobilisti si sono visti affiancare da una Mercedes scura e puntare contro quella che sembrava, a tutti gli effetti, un’arma da fuoco.

A notare la scena è stato un agente di polizia libero dal servizio, che non ha esitato a lanciare l’allarme alla sala operativa. Le volanti si sono subito messe sulle tracce dell’auto, riuscendo a intercettare e bloccare i due ragazzi poco dopo, all’altezza di via Giotto. Durante il controllo è emersa la verità: l’arma utilizzata per terrorizzare i passanti era una pistola giocattolo, una replica fedele di una Beretta calibro 92, a cui però era stato rimosso il tappo rosso obbligatorio per legge.

Per i due giovani sono scattati guai seri: sono stati denunciati per procurato allarme, possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Ma i problemi non sono finiti qui: il ventenne che si trovava alla guida della Mercedes non aveva mai conseguito la patente. Risultato: auto sequestrata e una lunga lista di contestazioni a cui dover rispondere.

News suggerite per te:

  1. Gli puntano la pistola contro mentre guida il bus: incubo per un autista Amat allo Zen
  2. Palermo, incidente in via Leonardo da Vinci: 12enne grave, quattro feriti
  3. Si accascia e muore all’improvviso mentre cammina, dramma in via Leonardo da Vinci
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Sold out al Teatro Garibaldi di Modica per La Traviata diretta dal Maestro Francesco Di Mauro
Comunicati stampa
Pensionata di 77 anni ruba in un supermercato del Palermitano: denunciata
Cronaca
Ipertrofia prostatica, al Giglio di Cefalù corso su tecnica innovativa con laser
Salute e Sanità
Tragedia in Sicilia, muore a 16 anni dopo un malore: addio a Elysea
Cronaca
Energia, Elgin realizzerà un nuovo impianto agrivoltaico in Sicilia da 60 MW
Comunicati stampa