Palermo, 17enne ferito da colpi d’arma da fuoco a Belmonte Chiavelli

Un ragazzo di appena 17 anni è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco nella scorsa notte a Palermo, nella zona di Belmonte Chiavelli, dopo essere stato inseguito insieme al cugino.

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani sarebbero stati braccati fino a un vicolo della zona, dove il 17enne è stato colpito al gluteo dagli spari. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Civico dai sanitari del 118, il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ricoverato.

Sul caso indagano ora la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, impegnate a ricostruire la dinamica dell’aggressione e a risalire all’identità di chi ha sparato