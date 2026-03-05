Cronaca

Auto contro scooter a Messina: giovane di 25 anni operato alla trachea, è in codice rosso

Brutto incidente stradale nella serata di ieri sul viale Annunziata, nella zona Nord di Messina: un giovane di 25 anni è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro tra il suo scooter e una Fiat Panda.

Stando a una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe stato provocato da una mancata precedenza. Ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato dal mezzo a due ruote e ritrovato a terra in gravi condizioni dai sanitari del 118, arrivati tempestivamente sul posto con l’ambulanza.

Viste le condizioni critiche del ragazzo, si è reso necessario il trasporto d’urgenza in codice rosso al Policlinico di Messina, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla trachea. Il 25enne è ora ricoverato in prognosi riservata: le prossime ore saranno determinanti per valutare l’evoluzione del suo stato di salute.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, ai quali spetta il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

