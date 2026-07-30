Aggredisce un agente della polizia locale durante un controllo: bloccato e identificato

Momenti di tensione nel primo pomeriggio in via Antonino di Sangiuliano, dove un agente della polizia locale è stato aggredito da un giovane senza alcun motivo apparente. Il vigile urbano si trovava regolarmente in servizio, impegnato nei controlli sulle auto in sosta vietata, quando è scattata l’aggressione.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo, colpendo l’operatore della municipale senza che vi fosse stato alcun diverbio o motivo scatenante evidente. Un gesto tanto violento quanto inatteso, che ha colto di sorpresa lo stesso agente, intento fino a un attimo prima a svolgere il proprio lavoro di routine.

Bloccato dai colleghi e portato in comando

A evitare conseguenze peggiori sono stati gli altri operatori della polizia locale presenti sul posto, che sono intervenuti prontamente per bloccare l’aggressore. L’uomo è stato poi accompagnato al comando di piazza Spedini, dove è stato sottoposto alle procedure di identificazione.

Per lui si profila ora una denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, reati che comportano conseguenze penali rilevanti proprio perché commessi ai danni di chi indossa una divisa nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il vigile urbano soccorso dai sanitari

L’agente aggredito ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per gli effetti dei colpi ricevuti. Non è stata resa nota, al momento, l’entità precisa delle lesioni riportate, ma l’episodio riaccende ancora una volta i riflettori sul tema della sicurezza di chi lavora ogni giorno per le strade cittadine, spesso esposto a reazioni imprevedibili durante i normali controlli di routine.