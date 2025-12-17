Spaccio, armi e guida senza patente: un arresto e tre denunce nel blitz a Partinico

Un’intensa attività di controllo del territorio ha interessato nelle ultime ore il comune di Partinico, dove i Carabinieri della locale Compagnia, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e dall’unità cinofila di Palermo-Villagrazia, hanno passato al setaccio strade e abitazioni. Il bilancio dell’operazione è di un arresto e tre denunce a piede libero, spaziando dal contrasto allo spaccio fino alla sicurezza stradale.

Il colpo principale è stato messo a segno grazie al contributo determinante di Aron, il pastore tedesco in forza all’unità cinofila. Durante la perquisizione nell’abitazione di un 34enne partinicese, volto già noto alle forze dell’ordine, il fiuto del cane ha permesso di scardinare i tentativi di occultamento dello stupefacente. I militari hanno rinvenuto 400 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita e conservata in barattoli, oltre a tutto il materiale necessario per il confezionamento. Sotto sequestro sono finiti anche 1.000 euro in contanti, somma che gli inquirenti ritengono frutto dell’attività di spaccio. Per il 34enne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.

I controlli si sono estesi anche alla detenzione abusiva di armi. Nei guai è finito un ragazzo di appena 19 anni: nella sua camera da letto i Carabinieri hanno trovato munizioni per fucile detenute illegalmente e una pistola giocattolo a cui era stato rimosso il tappo rosso di sicurezza.

Sul fronte della viabilità, la stretta della Sezione Radiomobile ha portato alla denuncia di due giovani donne. Una 27enne è stata sorpresa al volante con un tasso alcolemico superiore al consentito, mentre una 28enne è stata fermata alla guida senza aver mai conseguito la patente; per quest’ultima la denuncia è scattata in quanto recidiva, avendo commesso la stessa infrazione nell’ultimo biennio.

Complessivamente, il servizio straordinario ha portato al controllo di 61 persone, 45 veicoli e 2 esercizi commerciali, confermando la linea della “tolleranza zero” dell’Arma contro illegalità diffusa e comportamenti pericolosi alla guida.