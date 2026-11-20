Una finestra sul retro, due panetti di hashish lanciati nel tentativo di farli sparire e un sistema di videosorveglianza pensato apposta per avvistare le forze dell’ordine: così i Carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio nel cuore di corso dei Mille, a Palermo.

Ad agire sono stati i militari della Stazione di Palermo Acqua dei Corsari, affiancati dai colleghi della Stazione di Palermo Scalo e dalla Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”. Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 34enne palermitano e un 26enne originario di Napoli, entrambi già noti alle forze di polizia.

I due sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un appostamento che ha permesso di ricostruire nei dettagli il meccanismo di vendita della droga.

Il sistema della “feritoia” e la fuga mancata

Gli investigatori hanno osservato a lungo i movimenti attorno a un’abitazione di corso dei Mille, individuando un modus operandi collaudato: gli acquirenti arrivavano in auto e, attraverso un’apertura ricavata in una cancellata schermata da pannelli oscuranti, scambiavano denaro contante con dosi di stupefacente.

A confermare il giro di spaccio sono stati due acquirenti, bloccati dai militari subito dopo la cessione e trovati ancora in possesso degli involucri appena acquistati: per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntori.

Quando i Carabinieri sono intervenuti, uno degli indagati ha provato ad avvertire il complice gridando l’arrivo delle forze dell’ordine e chiudendo di scatto la porta blindata dell’appartamento. Un tentativo di guadagnare tempo per disfarsi della droga che però non è servito a nulla: un’aliquota di cinturazione, posizionata sul retro dell’edificio, ha intercettato due panetti di hashish lanciati dalla finestra del bagno, per un peso complessivo di oltre 220 grammi.

Telecamere puntate sulla strada e contanti nascosti tra la biancheria

La perquisizione domiciliare che è seguita ha fatto emergere l’intera organizzazione della piazza di spaccio. L’ingresso dei locali era sorvegliato da un impianto di videosorveglianza collegato a un monitor nel cortile, usato per tenere d’occhio la strada e scoprire in anticipo l’arrivo di eventuali controlli.

Nascosti dentro un calzino riposto tra la biancheria di una camera da letto, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 2mila euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti il provento dello spaccio. Nello stesso nascondiglio è stato recuperato anche un coltello, con la lama ancora sporca di hashish.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti. Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale, che dovrà stabilirne con precisione quantità e composizione.

Resta da chiarire quale ruolo avesse esattamente ciascuno dei due arrestati nella gestione della piazza di spaccio, mentre le indagini proseguono per verificare eventuali altri collegamenti con il giro di droga in zona.