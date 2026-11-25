​I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e del 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, dott.ssa Erina Cirincione, su richiesta della Procura della Repubblica guidata dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, nei confronti di 10 persone accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

​Le complesse attività investigative hanno consentito di raccogliere un grave quadro indiziario a carico degli indagati, ampiamente condiviso dalla Procura della Repubblica termitana.

​Le indagini, finalizzate a contrastare lo spaccio di droghe pesanti e leggere anche ai danni di minori e coordinate dal Sostituto Procuratore dott. Manfredi Lanza, si sono sviluppate attraverso intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione, pedinamenti e riprese effettuate con sistemi di videosorveglianza. L’inchiesta ha permesso di smantellare sette piazze di spaccio attive nei territori di Termini Imerese, Campofelice di Roccella e Trabia, ricostruendo oltre 300 cessioni di cocaina, crack e hashish per un giro d’affari stimato in 90.000 euro al mese.

​Il provvedimento riguarda complessivamente dieci persone — sette uomini e tre donne — tra cui due coppie di coniugi. Per sei degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale “Burrafato” di Termini Imerese; per uno sono scattati gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, mentre per le restanti tre persone, tutte donne, è stato disposto l’obbligo di permanenza domiciliare notturna unito all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

​L’attività investigativa, condotta tra marzo 2025 e aprile 2026, aveva già portato nel novembre 2025 a due arresti in flagranza di reato con il sequestro di oltre 380 grammi tra crack, cocaina e hashish. Tra i sei destinatari dell’odierna custodia in carcere figurano proprio i due soggetti fermati nel novembre 2025 durante un blitz che aveva permesso di scoprire un magazzino nella zona bassa di Termini Imerese: il locale era adibito alla trasformazione della cocaina in crack tramite il processo di basatura, sostanza poi destinata alle diverse piazze di spaccio.

​Nell’ambito della stessa operazione, i militari avevano individuato altre due abitazioni a Termini Imerese utilizzate come basi per tagliare e confezionare lo stupefacente pronto per la vendita. Inoltre, durante un’altra perquisizione a carico di uno degli odierni indagati — all’epoca già agli arresti domiciliari — erano state trovate 18 cartucce di vario calibro e un coltello a serramanico.

​La posizione di altri due dei dieci indagati si è ulteriormente aggravata. Al primo viene contestato anche un episodio di estorsione: secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe preteso il saldo dei debiti di droga accumulati da un assuntore per l’acquisto di diverse dosi non pagate. Dopo continue e reiterate minacce verbali per costringerlo a estinguere il debito, l’indagato sarebbe arrivato a intimidire la vittima fino a farsi consegnare una moto da cross di valore pari al credito maturato.

​Al secondo viene invece contestato il furto di un motociclo che, secondo i Carabinieri, sarebbe stato restituito al legittimo proprietario con il metodo del cosiddetto “cavallo di ritorno”, dietro il pagamento di 500 euro.

​Infine, nel corso delle operazioni odierne, si è proceduto anche al sequestro — disposto dalla Procura della Repubblica — di alcuni mezzi impiegati dagli indagati nell’attività di spaccio