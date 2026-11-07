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Palermo, rubano una moto: arrestati due minorenni

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Palermo, rubano una moto: arrestati due minorenni

Due minorenni, di 17 e 15 anni, sono stati arrestati nella notte dai carabinieri mentre tentavano di rubare un motociclo nei pressi di piazza Don Bosco.

Intorno alle 4.20 i due sono stati notati dai militari del Nucleo Radiomobile. Alla vista della pattuglia hanno provato a fuggire, cercando riparo tra le auto parcheggiate. Il tentativo, però, non è andato a buon fine: dopo una breve fuga entrambi sono stati bloccati e arrestati.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sul proseguimento della vicenda né sulla destinazione dei due ragazzi.

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