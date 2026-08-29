Scatta il “Controesodo”, bollino rosso su A19 e A29

Sabato mattina bollino rosso, domenica pomeriggio caos annunciato: il controesodo di fine agosto si abbatte sulle autostrade siciliane e la A19 Palermo-Catania è già la strada più temuta dell’Isola. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, in questo weekend sono attesi oltre 25 milioni di spostamenti sulla rete stradale e autostradale italiana, e la Sicilia, meta regina dell’estate, si prepara a incassare buona parte di quel traffico.

Quali sono le ore più critiche sulle autostrade?

Viabilità Italia ha inserito nella mappa dei flussi critici sia la A19 Palermo-Catania sia la A29 Palermo-Mazara del Vallo, le due arterie che reggono gran parte della mobilità dell’Isola. A pesare non è solo il rientro verso Palermo e Catania, ma anche il flusso di chi punta verso porti e aeroporti per lasciare la Sicilia a fine vacanza. Le previsioni parlano chiaro: bollino rosso sabato mattina e domenica pomeriggio. Per questo scatta il divieto di transito per i mezzi pesanti, sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

Cantieri congelati, ma non ovunque

Per provare ad alleggerire la pressione, Anas ha fatto scattare un piano straordinario nazionale che tocca da vicino anche la Sicilia: fino al 7 settembre resta sospeso l’83% dei cantieri attivi, ovvero 1.175 interventi su un totale di 1.414 programmati. Sul territorio è stata schierata una task force di circa 2.500 tra tecnici e operatori d’esercizio, coordinati dalle Sale Operative Territoriali e pronti a intervenire in caso di incidenti o blocchi improvvisi.

Perché la A19 resta il tratto più insidioso?

La sospensione estiva, però, riguarda solo i cantieri rimovibili: i lavori legati alla manutenzione strutturale, quelli inamovibili, restano attivi e continuano a complicare la vita agli automobilisti. È il caso della A19, dove si contano ben 28 restringimenti di carreggiata, concentrati soprattutto nel tratto di Enna e nelle aree interessate dai lavori sul viadotto Cannatello e sulla galleria Tremonzelli. Situazione decisamente più tranquilla sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove i restringimenti segnalati lungo l’intero tracciato sono soltanto due.

L’appello di Anas: “Priorità alla sicurezza”

A ricordare che la gestione del traffico da sola non basta è l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, che ha lanciato un appello diretto agli automobilisti: “Entriamo nella fase conclusiva dell’estate ed è fondamentale affrontare ogni viaggio con responsabilità. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta”. Dai vertici della società, che fa parte del Gruppo FS, arriva un richiamo netto sull’uso del cellulare alla guida: bastano pochi secondi di distrazione, in giornate di traffico così denso, per trasformare un viaggio in una tragedia.

Prima di partire, il consiglio degli esperti resta sempre lo stesso: consultare i canali ufficiali Anas per conoscere in tempo reale lo stato della viabilità. Un’accortezza che, moltiplicata per milioni di automobilisti, può fare la differenza tra un rientro tranquillo e ore bloccati in coda sotto il sole di fine agosto.