Terna, lavori sull’elettrodotto: chiusure a tratti sulla A19 il 6 e 17 novembre

Lavori all’elettrodotto Chiaramonte Gulfi-Ciminna di Terna: tra novembre e dicembre la A19 Palermo-Catania andrà incontro a brevi stop al traffico, in tre giornate diverse.

Gli interventi sono fissati per il 6 e il 17 novembre e per il 3 dicembre, sempre tra le 7:00 e le 17:00. Riguarderanno entrambe le carreggiate dell’autostrada, con sospensioni della circolazione limitate al tempo strettamente necessario a completare le singole fasi di lavoro.

Elicotteri per stendere i cordini in sicurezza

Le operazioni prevedono l’installazione e poi la rimozione di funi e reti di protezione, oltre allo stendimento dei cordini tramite elicottero: un passaggio obbligato per garantire la sicurezza di chi lavora in quota sopra la sede autostradale.

Al termine di ogni fase il traffico tornerà regolare e i veicoli potranno transitare senza limitazioni. La gestione della viabilità è stata concordata con gli enti e le autorità competenti, con l’obiettivo di tutelare automobilisti e operai riducendo al minimo i disagi. Eventuali modifiche al calendario dei lavori saranno comunicate non appena disponibili.