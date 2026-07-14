La slovacca Martina Comisso presenta “Mi Sento”, un brano estivo latino in lingua italiana

La cantante e autrice slovacca Martina Comisso, vincitrice di uno dei più prestigiosi concorsi per cantautori della Slovacchia, considerato nel suo Paese un evento di rilievo paragonabile al prestigio del Festival di Sanremo, lancia il suo nuovo singolo estivo “Mi Sento”, una canzone dal ritmo latino interamente cantata in italiano.

La scelta della lingua italiana non è casuale. Martina ha infatti origini italiane e porta un cognome italiano.

“Le mie radici arrivano nel nord Italia, nella zona di Udine”, racconta l’artista.

“Mi Sento” è una canzone speciale anche dal punto di vista personale. Martina l’ha scritta in un periodo difficile della sua vita, quando non si sentiva bene dal punto di vista emotivo.

“Dopo tre giorni in cui non avevo voglia di fare nulla, mi sono alzata dal letto, mi sono seduta al pianoforte e in poco tempo sono nate una melodia positiva e parole positive. Appena ho finito di scrivere il brano, mi sono sentita improvvisamente molto meglio. È stato come una terapia.”

La cantante spera che l’energia positiva della canzone possa arrivare anche al pubblico.

L’obiettivo era creare una canzone estiva, solare e coinvolgente, con sonorità latine e un’atmosfera capace di far venire voglia di ballare. Il risultato è “Mi Sento”, un brano che celebra la gioia di vivere e le emozioni positive.

Il videoclip ufficiale è stato girato nelle strade di Palermo, in Sicilia. Durante le riprese non sono mancati momenti curiosi e inaspettati.

“Abbiamo acceso la musica in una delle stradine della città. Dopo poco è arrivato un uomo che ha spento tutto e ci ha fatto capire che non eravamo nel posto giusto”, racconta Martina sorridendo. “Probabilmente non avevamo scelto la strada migliore. Ci siamo quindi spostati in un’altra zona del centro e lì è successo qualcosa di meraviglioso: tanti italiani hanno iniziato a cantare e ballare con noi.”

Proprio questi momenti autentici e spontanei sono diventati parte integrante del videoclip, contribuendo a trasmettere l’atmosfera genuina e calorosa della Sicilia.

La forza del brano si è manifestata fin dai primi ascolti: molte persone presenti durante le riprese hanno iniziato a cantare il ritornello già dopo averlo sentito una sola volta, dimostrando l’immediatezza e la contagiosa orecchiabilità di “Mi Sento”.

Con questo singolo Martina Comisso unisce le proprie radici italiane alla sua esperienza musicale, regalando al pubblico una colonna sonora perfetta per l’estate.

Martina Comisso – Mi sento (videoklip): https://youtu.be/lSo0byiQHVE?is=0Yb4UPgLXmtcyalm