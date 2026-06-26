Terremoto in Venezuela, muore il siciliano Giuseppe Colaianni: aveva salvato la moglie

Aveva 55 anni ed era originario di Calascibetta, in provincia di Enna, Giuseppe Colaianni, la prima vittima italo-venezuelana del sisma che ha colpito il Venezuela. L’uomo è morto nei pressi di Caracas, travolto dalle macerie subito dopo aver messo in salvo la moglie al momento della prima scossa.

Colaianni viveva da anni in Venezuela, dove si era sposato con una donna del posto e aveva costruito la sua famiglia. Dalla coppia erano nati due figli: Antonella, 22 anni, oggi studentessa di lingue in Francia, ed Egidio, 27 anni, ingegnere chimico che lavora a Firenze. Proprio venti giorni prima della tragedia, Giuseppe e la moglie erano rientrati in Venezuela dopo un soggiorno prolungato in Francia, dove si erano trasferiti per due anni per restare vicino alla figlia.

A raccontare la vicenda è Giovanna Colaianni, cugina della vittima che vive ancora a Calascibetta. Due giorni prima del decesso, Giuseppe e la moglie avevano contattato in videochiamata la figlia Antonella per festeggiare il suo compleanno: erano le 18 in Venezuela, mezzanotte in Italia. La cugina ricorda: “Ad un certo punto Antonella mi ha raccontato che la telefonata si è bruscamente interrotta. È stata l’ultima volta che questa ragazza ha visto il padre”.

Originario dell’Ennese, Colaianni aveva legato parte della sua giovinezza all’Italia: fu durante un soggiorno a Bologna che acquistò la sua prima chitarra, episodio che lo portò a diventare tifoso della squadra rossoblu. La cugina lo descrive come un amante del rock e dei piccoli rituali familiari: “Quando veniva a trovarci mi raccomandava sempre di fargli trovare il tiramisù, dolce che adorava”.

Giuseppe lavorava in un’azienda attiva nel settore della logistica internazionale. Al momento della prima scossa, secondo il racconto dei familiari, è riuscito a portare in salvo la moglie prima di essere raggiunto e travolto dal crollo delle macerie.