Le urla della moglie, la fuga: arrestato il 23enne che ha ucciso Vito Petrigno

La Polizia ha individuato e arrestato il presunto killer di Vito Petrigno, il rappresentante in pensione di 69 anni ucciso a coltellate questa mattina a Bonagia. In manette un giovane di 23 anni.

Il delitto si è consumato in un residence di via Papa Giovanni XXIII, nella zona delle cantine del condominio. Tra il pensionato e il 23enne sarebbe scoppiata una lite, sfociata poi nell’aggressione mortale. Presente sulla scena anche la moglie della vittima.

Dopo aver colpito ripetutamente Petrigno, il giovane avrebbe strattonato la donna prima di darsi alla fuga. L’arrivo dei sanitari del 118 non ha lasciato scampo: per il 69enne non c’era più nulla da fare. Sul posto è intervenuto anche il medico legale per l’ispezione cadaverica.

La fuga e l’arresto

Le volanti e la squadra mobile hanno avviato immediatamente le ricerche del fuggitivo, rintracciato poco dopo in casa di un amico dove si era nascosto. Sul luogo del delitto ha lavorato anche la polizia scientifica per i rilievi tecnici.

“Aiuto, aiuto me lo stanno uccidendo”: sono le parole disperate urlate dalla moglie della vittima durante l’aggressione. A raccogliere quel grido d’allarme è stata una vicina di casa, accorsa non appena ha sentito le urla.

“Non mi davo pace. Sentivo le urla ma mi sono affacciata ma non vedevo nessuno. Così sono scesa giù. Ho trovato la moglie che urlava e che chiedeva disperatamente aiuto”, racconta la donna.

Il quartiere sotto shock

Sconcerto tra i residenti della zona, che faticano a spiegarsi quanto accaduto. “La famiglia Petrigno sono sempre state persone perbene e affettuose con tutti. Non riesco davvero a capire cosa sia successo. Qualcuno parla di un tentativo di rapina, ma davvero siamo sconvolti da quanto successo”, racconta un altro vicino.

Resta ora da chiarire il movente esatto della lite degenerata in tragedia: gli inquirenti proseguono gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto prima dell’aggressione.