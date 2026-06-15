Economia

Petrolio in calo ma alla pompa non si vede: in Sicilia ancora gasolio oltre 2 euro al litro

di Redazione Web
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Il calo registrato oggi dal petrolio sui mercati internazionali riaccende il dibattito sui prezzi alla pompa e sui tempi con cui eventuali riduzioni delle quotazioni del greggio possono arrivare ai consumatori finali.

In Sicilia, intanto, i carburanti restano su livelli elevati. Lo sostiene il Codacons, che ha elaborato i dati regionali pubblicati oggi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dai quali emerge che nell’Isola il prezzo medio della benzina self service si attesta a 1,904 euro al litro, mentre il gasolio self service raggiunge 2,010 euro al litro.

Per l’associazione il calo del petrolio non si traduce automaticamente in un’immediata riduzione dei prezzi alla pompa, ma impone un monitoraggio attento e costante sull’evoluzione dei listini, affinché gli eventuali ribassi del greggio possano riflettersi, in tempi ragionevoli, in benefici concreti per famiglie, pendolari e imprese.

«Quando il costo dei carburanti resta su livelli così elevati, gli effetti sui cittadini sono immediati e si riflettono non soltanto sui pieni di benzina e gasolio, ma sull’intera economia familiare. Per questo motivo — afferma il Segretario Nazionale Codacons Francesco Tanasi — chiediamo massima trasparenza nell’andamento dei listini e un monitoraggio costante del settore, fondato sui dati ufficiali e nell’interesse esclusivo dei consumatori. Se il prezzo del petrolio scende sui mercati internazionali, è necessario verificare che eventuali ribassi possano arrivare in tempi ragionevoli anche alla pompa, a vantaggio di famiglie, lavoratori e imprese. In una fase economica ancora complessa, ogni riduzione dei costi energetici può rappresentare un sostegno concreto per cittadini e attività produttive».

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