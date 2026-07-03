Furto di veicolo e furto di rame: due arresti della Polizia stradale nel Palermitano

La Polizia Stradale di Palermo ha sventato due tentativi di furto, conclusi con l’arresto in flagranza di reato dei responsabili. In entrambi gli episodi, la Sala Operativa della Polizia Stradale ha diramato tempestivamente specifiche note di ricerca: la prima relativa al furto di un veicolo, la seconda riguardante il furto di un ingente quantitativo di cavi e condutture in rame.

Nel primo caso, gli agenti della Sottosezione di Buonfornello, grazie al coordinamento della centrale operativa, sono riusciti a intercettare il veicolo oggetto di furto sulla strada statale 113 e a bloccare il responsabile, che è stato tratto in arresto.

Nel secondo episodio, riguardante il furto di un ingente quantitativo di cavi e condutture in rame commesso in provincia di Palermo, l’auto utilizzata dai responsabili, che aveva già forzato un posto di controllo dell’Arma dei Carabinieri, è stata individuata e fermata nei pressi dello svincolo autostradale di Scillato. Nonostante il tentativo dei due di allontanarsi a piedi nelle campagne circostanti, sono stati raggiunti, bloccati e tratti in arresto.