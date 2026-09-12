Furto con spaccata nella notte da Zangaloro in via Isidoro La Lumia

Colpo messo nella notte presso il punto vendita di Zangaloro in via Isidoro La Lumia, a Palermo. A raccontare l’accaduto è stata la stessa attività attraverso i propri canali social, con un video pubblicato su Instagram in cui si vede la vetrina del locale mandata in frantumi.

Secondo quanto riferito dall’azienda, nei giorni scorsi si era già registrato un tentativo di effrazione ai danni dello stesso locale. Questa volta, però, i ladri sono riusciti a entrare. Dal post pubblicato non è ancora possibile risalire all’entità del bottino sottratto né a una stima precisa dei danni provocati.

Lo sfogo di Zangaloro sui social

«Stanotte ci sono riusciti. Dopo il tentativo dei giorni scorsi, questa volta hanno scassinato il nostro punto vendita di via Isidoro La Lumia», si legge nel post a corredo delle immagini. Parole che uniscono rabbia e amarezza per l’accaduto alla determinazione di ripartire senza fermarsi.

«Dietro quella porta non ci sono soltanto casse, attrezzature e merce. Ci sono persone che lavorano, famiglie, sacrifici, investimenti e anni di lavoro», ha aggiunto l’azienda, sottolineando il valore umano ed economico colpito dal furto.