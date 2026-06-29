Rissa a Monreale, identificati i giovani dalle telecamere, saranno denunciati dalla Polizia Municipale

Si chiude rapidamente il caso della rissa di sabato notte in piazza Canale, a Monreale: i due giovani protagonisti dello scontro sono già stati identificati grazie al sistema di videosorveglianza cittadino. Ad annunciarlo è il sindaco Alberto Arcidiacono, che ha parlato di una risposta rapida e decisa da parte dell’amministrazione.

Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, i due ragazzi coinvolti nella colluttazione saranno convocati dalla Polizia Municipale e successivamente segnalati all’autorità giudiziaria. Una linea di “pugno duro”, come la definisce lo stesso sindaco, pensata per scoraggiare il ripetersi di episodi simili nel cuore della città.

Le telecamere che hanno fatto la differenza

A permettere il rapido riconoscimento dei due giovani è stata la rete di sorveglianza comunale, composta da circa venti telecamere distribuite nei punti più sensibili del territorio. Le immagini hanno consentito agli agenti di ricostruire con precisione la dinamica della rissa e di risalire all’identità dei responsabili in tempi brevi.

Più controlli nei prossimi giorni

Il sindaco Arcidiacono ha annunciato che il sistema di videosorveglianza continuerà a essere utilizzato in modo intensivo nei prossimi giorni, con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi di violenza o degrado urbano. L’amministrazione comunale ha inoltre ribadito la propria disponibilità a collaborare pienamente con le forze dell’ordine per rafforzare la sicurezza in città.

La vicenda era scoppiata nella notte tra il 28 e il 29 giugno, quando una discussione tra un gruppo di ragazzi era degenerata in una violenta colluttazione, ripresa e diffusa attraverso video circolati sui social. Nella rissa era finita coinvolta anche una ragazza minorenne, che aveva colpito uno dei due contendenti finito a terra.