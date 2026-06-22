Scoppia lite tra fratelli, uno lo investe con l’auto e lo insegue col coltello

Una lite in famiglia che si trasforma in un tentativo di omicidio, un’auto usata come arma e un coltello sguainato in strada: è quanto accaduto sabato a Favara, dove un uomo di 77 anni avrebbe cercato di togliere la vita al fratello, più giovane di soli quattro anni.

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L’anziano è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento e dovrà rispondere delle ipotesi di lesioni e minacce aggravate.

Il diverbio sfociato nell’investimento

Tutto sarebbe partito da un comune litigio tra i due fratelli, degenerato in pochi istanti in qualcosa di molto più grave. Alla guida di una Renault Megane, il 77enne avrebbe puntato il congiunto e lo avrebbe investito in pieno, senza fermarsi nemmeno dopo l’impatto.

L’inseguimento con il coltello, poi la fuga della vittima

Sceso dall’auto, l’uomo avrebbe iniziato a inseguire il fratello già ferito, questa volta brandendo un coltello e minacciandolo di morte. Solo la prontezza di riflessi della vittima, riuscita a divincolarsi e a metersi in salvo, avrebbe evitato l’epilogo peggiore.

Il fratello aggredito, un 73enne, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici gli hanno riscontrato traumi giudicati guaribili in circa dieci giorni. Sono stati proprio i sanitari della struttura di contrada Consolida a segnalare l’episodio agli agenti della sezione Volanti della Questura, intervenuti per ricostruire la dinamica dei fatti.

Dopo aver raccolto la testimonianza della vittima e ricostruito l’accaduto, gli agenti hanno deferito il 77enne alla Procura della Repubblica: ora sarà la magistratura a stabilire i contorni esatti di una vicenda che ha sconvolto la cittadina agrigentina.