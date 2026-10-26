Economia

Stangata sull’olio siciliano: i costi schizzano ma il prezzo crolla, l’allarme dei produttori

di Gaetano Ferraro
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PALERMO – La nuova stagione della raccolta olearia si apre nell'Isola all'insegna di un paradosso finanziario che rischia di mettere in ginocchio centinaia di aziende agricole. A fronte di uscite sempre più onerose per la gestione dei terreni e la manodopera, il valore di mercato dell'olio d'oliva ha subito un drastico ridimensionamento, portando i ricavi al di sotto delle spese necessarie per la produzione.

PALERMO – La nuova stagione della raccolta olearia si apre nell’Isola all’insegna di un paradosso finanziario che rischia di mettere in ginocchio centinaia di aziende agricole. A fronte di uscite sempre più onerose per la gestione dei terreni e la manodopera, il valore di mercato dell’olio d’oliva ha subito un drastico ridimensionamento, portando i ricavi al di sotto delle spese necessarie per la produzione.

A tracciare un quadro critico della situazione è Mario Terrasi, alla guida del Consorzio di Tutela Olio Igp Sicilia, che evidenzia come il valore corrisposto agli agricoltori si sia praticamente dimezzato rispetto alla scorsa annata. Con quotazioni medie scivolate al di sotto dei 5 euro al litro, la redditività per chi lavora sul campo è azzerata, costringendo molte realtà a operare in perdita netta.

Le divergenze territoriali e la tenuta del Belice
La crisi colpisce a macchia d’olio le province siciliane, seppur con dinamiche differenziate. I territori di Siracusa e Ragusa, che hanno battuto sul tempo il resto della regione avviando la battitura già alla fine dell’estate, vedono ora assottigliarsi il proprio margine commerciale a causa dell’immissione sul mercato dei nuovi lotti siciliani e pugliesi.

Unica eccezione in questo scenario di sofferenza è rappresentata dalla cultivar Nocellara del Belice, che per il momento riesce a difendere il proprio posizionamento economico mantenendo valori di vendita stabili e sovrapponibili a quelli registrati nella precedente campagna.

La richiesta di controlli e il nodo dei sussidi
Oltre all’emergenza economica, il settore si trova a combattere la minaccia delle speculazioni e dell’etichettatura ingannevole. Dal Consorzio arriva una sollecitazione diretta alle autorità per un’intensificazione delle verifiche lungo le filiere distributive, a tutela del consumatore finale e della purezza del prodotto italiano.

Sul fronte politico, si registra una forte polemica nei confronti della Regione Siciliana per la mancanza di misure straordinarie adeguate, prendendo a modello le recenti richieste di riconoscimento dello stato di crisi avanzate da altre regioni del Mezzogiorno come Puglia e Calabria. In assenza di tutele immediate e di un riallineamento dei prezzi della grande distribuzione, l’intero comparto rischia una contrazione strutturale dagli esiti irreversibili.

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diGaetano Ferraro
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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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Sono state firmate oggi, nella sede dell’assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica a Palermo, le prime progressioni verticali per gli 832 dipendenti regionali risultati idonei: 296 assistenti diventeranno funzionari e 536 coadiutori passeranno al profilo di assistente. Il via libera arriva grazie alla recente approvazione del Rendiconto 2025, che segna la svolta per le finanze regionali: dal disavanzo di 7,3 miliardi del 2018 si passa a un avanzo di amministrazione di 7,36 miliardi. Un risultato che ha permesso di avviare anche 138 nuove assunzioni: 22 ispettori tecnici del lavoro, 10 archeologi, 94 agenti del Corpo forestale regionale e altre 12 figure selezionate, in applicazione dell'apposita legge regionale, tra i figli delle donne vittime di femminicidio. In questo caso, la firma dei contratti è iniziata nei giorni scorsi e proseguirà per tutta la settimana insieme a quella per le progressioni verticali.
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MONREALE — Il fiuto del cane dei Carabinieri ha smascherato il nascondiglio di un 50enne agli arresti domiciliari a Pioppo, frazione di Monreale. Durante un controllo nell'abitazione dell'uomo, già pregiudicato per reati in materia di armi e stupefacenti, il cane ha segnalato la presenza di materiale illecito tra la vegetazione del giardino. All'interno di un barattolo di vetro sono state trovate alcune dosi di hashish, mentre nascosta tra le piante è spuntata una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, un caricatore con 7 proiettili e un involucro con altre 41 cartucce. Tutto il materiale è stato sequestrato. L'uomo è stato arrestato in flagranza e trasferito nel carcere Pagliarelli di Palermo.
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