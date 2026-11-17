Un uomo di 34 anni originario di Bari è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Termini Imerese su richiesta della Procura diretta da Angelo Cavallo. L’accusa è di violenza sessuale aggravata e continuata, commessa attraverso l’uso di social network e applicazioni di messaggistica, ai danni di un bambino di età inferiore ai dieci anni.

Le indagini, condotte dalla sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Termini Imerese, sono partite dalla denuncia della madre del piccolo, che aveva scoperto i contatti intrattenuti dal figlio con un adulto attraverso alcune piattaforme social.

Gli accertamenti avrebbero permesso di ricostruire un adescamento costruito nel tempo, sfruttando interessi condivisi con il bambino per instaurare un rapporto di fiducia e sfociato poi in richieste di natura sessuale. Gli investigatori avrebbero inoltre accertato che l’uomo frequentava abitualmente gruppi online a contenuto pornografico, mostrando un interesse specifico per materiale illegale riguardante minori.

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Secondo quanto emerso dalle indagini, si tratterebbe di una condotta non episodica, ma caratterizzata dall’uso sistematico di social network e canali di messaggistica per cercare contatti e contenuti di questo tipo. Un elemento ritenuto particolarmente rilevante ai fini cautelari è che tale attività risultava ancora in corso nel momento stesso in cui si svolgevano le indagini, circostanza che ha fatto emergere un concreto rischio di reiterazione del reato.

Sulla base del quadro indiziario raccolto, il Gip del Tribunale di Termini Imerese ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’indagato.