Stop all’estate in Sicilia: nubi nere e temporali in arrivo martedì

L’illusione di un avvio d’estate rovente e senza scossoni sta per svanire, lasciando spazio a un improvviso colpo di scena meteorologico. Se l’anticiclone subtropicale promette di infiammare l’Europa centro-occidentale, la Sicilia si prepara a vivere una parentesi di spiccata instabilità. La giornata di martedì spezzerà il ritmo del caldo africano, portando nubi minacciose e piogge improvvise che dal Nord Africa si spingeranno fin nel cuore dell’Isola.

L’innesco di questo brusco cambiamento sarà una modesta depressione in quota, una vera e propria crepa nella cupola di alta pressione. Il contrasto tra le temperature elevate accumulate al suolo e le infiltrazioni di aria più fresca atlantica genererà la miscela perfetta per l’esplosione di insidiosi moti convettivi pomeridiani.

Cieli neri sull’entroterra: la mappa del rischio pioggia

Il cuore montuoso e collinare della regione sarà il bersaglio principale di questo guasto atmosferico. A partire dal primo pomeriggio di martedì, imponenti nubi cumuliformi inizieranno a gonfiarsi a ridosso dei massicci montuosi. Le aree maggiormente esposte ai rovesci, che a tratti potrebbero assumere carattere temporalesco a macchia di leopardo, saranno i territori dell’Ennese e del Nisseno, spingendosi gradualmente verso l’entroterra catanese.

Massima attenzione anche sui crinali nord-orientali: il sistema nuvoloso coinvolgerà attivamente il parco delle Madonie, l’arco dei Nebrodi e l’intero comprensorio dell’Etna. La natura isolata ma intensa di questi fenomeni termici estivi non esclude nemmeno un locale, seppur rapido, sconfinamento delle precipitazioni verso la costa ionica del Catanese, prima di un netto e fisiologico miglioramento serale.

Il picco di calore sfiora l’Isola ma non la brucia

Questo passaggio turbolento sarà preceduto e seguito da dinamiche prettamente estive. La giornata di lunedì vedrà infatti un’impennata termica, guidata da deboli correnti meridionali in risalita dal Canale di Sicilia. I termometri schizzeranno verso l’alto, accarezzando la soglia dei 37 gradi nelle tradizionali fornaci interne tra il Siracusano e la Piana di Catania, confermando la vocazione rovente di questi territori.

Tuttavia, la vera anomalia climatica di questa metà di giugno riguarderà il resto del continente. I modelli previsionali confermano che la bolla rovente subtropicale punterà dritto verso il Nord Italia e l’Europa centrale. La Sicilia, trovandosi fortunatamente ai margini di questa imponente espansione anticiclonica, beneficerà da mercoledì di un sereno ritorno alla stabilità atmosferica.

Le dinamiche dell’ultima decade del mese confermeranno se l’estate siciliana riuscirà a mantenere questo delicato equilibrio tra intenso soleggiamento mediterraneo e improvvise rinfrescate, scongiurando per il momento le estenuanti emergenze termiche degli anni passati.