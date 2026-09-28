L’estate non vuole finire in Sicilia, ma martedì arriva il maltempo

L’inizio della stagione autunnale in Sicilia continua a caratterizzarsi per una marcata contrapposizione meteorologica. La doverosa cautela richiesta dalla possibilità di improvvisi e intensi fenomeni temporaleschi deve fare i conti con la persistenza di un robusto e diffuso campo di alta pressione, il quale continua a garantire sull’isola giornate dal limpido sapore estivo. Questa peculiare condizione atmosferica determina una netta spaccatura tra diverse zone della regione, dividendo il territorio tra scorci di stabilità solare e aree soggette a possibili criticità meteo.

La mappa dell’allerta gialla e i rischi per martedì 29 settembre

A fronte dell’instabilità prevista su specifici settori, la macchina dei soccorsi e del monitoraggio si è messa regolarmente in moto. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un bollettino ufficiale di allerta meteo, con il quale viene decretato il livello di vigilanza giallo per l’intera giornata di martedì 29 settembre. Tale misura prudenziale riguarda quattro ben determinate macrozone dell’isola, per le quali gli esperti segnalano il pericolo concreto di eventi meteo avversi e fenomeni idrogeologici di rilievo.

Nel dettaglio, i settori territoriali posti sotto stato di attenzione giallo comprendono il quadrante centro-meridionale dell’isola con l’inclusione diretta delle isole Pelagie, il settore sud-orientale disposto sul versante dello Stretto di Sicilia, l’area sud-orientale adiacente al versante ionico e l’intero bacino idrografico del fiume Simeto. All’interno di questi confini geografici sussistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali intensi e concentrati, capaci di causare disagi locali e criticità sul piano idrogeologico.

La situazione appare decisamente più tranquilla nelle restanti cinque macrozone in cui è suddivisa la mappa regionale della protezione civile. Per i versanti tirrenici e per l’arcipelago delle Eolie, infatti, il livello di allerta è indicato con la colorazione verde. In queste ultime zone non si registrano segnali di particolare rischio e le condizioni del tempo si mantengono entro limiti di normale gestione.

Temperature miti sulle città e giornate dai tratti estivi

Parallelamente ai rischi di pioggia localizzata, il quadro termico dell’isola continua a presentare valori sorprendentemente miti e distanti dalle classiche medie autunnali. Nelle principali città e località siciliane, le temperature massime giornaliere si mantengono stabilmente posizionate all’interno di una forbice compresa tra 24 e 27 °C, regalando un clima decisamente caldo nelle ore centrali del dì. Tra i grandi centri urbani dell’isola spicca in particolare Catania, dove la colonnina di mercurio tocca la soglia dei 26 °C.

Questo prolungato tepore è da attribuire alla persistenza della vasta struttura di alta pressione che staziona sull’intera regione. Il blocco anticiclonico riesce a proteggere il territorio dalle grandi perturbazioni di origine atlantica, lasciando tuttavia filtrare quella dose di instabilità latente che scatena i rovesci previsti nei settori meridionali e orientali.

Le proiezioni dell’Aeronautica Militare per le prossime settimane

Per comprendere l’evoluzione del tempo e stabilire quando si verificherà il definitivo ingresso dell’autunno, risultano fondamentali le proiezioni a lungo termine diffuse dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare. L’analisi riguarda nello specifico l’arco temporale esteso dal 28 settembre fino al 25 ottobre, offrendo una panoramica dettagliata sulle tendenze dei prossimi trenta giorni.

Secondo quanto rilevato dagli esperti militari, durante la prima settimana di ottobre la scena sarà ancora dominata dall’influenza della struttura anticiclonica. Di conseguenza, su quasi tutto il territorio siciliano le temperature continueranno a collocarsi sopra le medie stagionali di riferimento. L’unica eccezione riguarda la Sicilia centro-orientale, dove i valori termici dovrebbero mostrare una tendenza a riavvicinarsi ai parametri della norma climatologica.

Una reale svolta verso una stagione dai connotati autunnali si profilerebbe soltanto a partire dalla seconda metà del mese. In base alle stime, il periodo compreso tra il 12 e il 18 ottobre potrebbe essere contrassegnato da un cambiamento di regime meteo, caratterizzato dall’arrivo di precipitazioni superiori alla media del periodo. Ciò avverrà comunque all’interno di un contesto termico destinato a rimanere prevalentemente mite.

In conclusione, la Sicilia si appresta a vivere una fase di transizione prolungata, in cui il passaggio verso la stagione fredda avverrà in modo lento e graduale. Nei prossimi giorni la popolazione dovrà dunque destreggiarsi tra l’ombrello a portata di mano per le improvvise allerte temporalesche e l’abbigliamento leggero garantito da un sole che non intende ancora cedere il passo.