Sicilia, continua il maltempo: allerta gialla lunedì con temporali e vento di burrasca

La Sicilia si prepara a una giornata di maltempo diffuso: la Protezione civile regionale ha dichiarato l’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico su tutto il territorio isolano per lunedì 2 novembre. Dalle prime ore dell’alba e per un arco di tempo compreso tra le 24 e le 36 ore, sono attesi temporali anche intensi, possibili grandinate e forti raffiche di vento provenienti da nord. Resta comunque il livello di allerta più contenuto: nessuna area dell’isola è stata collocata in fascia arancione o rossa.

A diramare l’avviso, identificato con il numero 26305, è stato il Dipartimento regionale della Protezione civile nella giornata di domenica, alle ore 16, con validità fino alla mezzanotte di lunedì. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico collegato ai temporali, il colore giallo interessa l’intera isola, tutte e nove le zone di allerta previste dalla mappa regionale. Diverso il discorso per il rischio idraulico, che si concentra su alcune aree specifiche: giallo per le zone A (Nord-Est tirrenico ed Eolie), B (Centro-Nord tirrenico), C (Nord-Ovest, Egadi e Ustica), D (Sud-Ovest e Pantelleria) e I (Nord-Est ionico), mentre resta verde per le zone E (Centro-Sud e Pelagie), F (Sud-Est, versante del Canale), G (Sud-Est ionico) e H (bacino del Simeto). Per entrambe le giornate, domenica e lunedì, il Dipartimento mantiene la fase operativa di attenzione, mentre i sindaci dei singoli comuni restano liberi di innalzare il livello di allerta qualora la situazione locale lo renda necessario.

Secondo quanto riportato dal bollettino, da lunedì mattina sull’isola si abbatteranno piogge da sparse a diffuse, accompagnate da rovesci e temporali. I fenomeni attesi comprendono precipitazioni di forte intensità, raffiche di vento sostenute, episodi di grandine localizzati e una frequente attività elettrica. I venti soffieranno da nord con intensità forte, sconfinando nella burrasca, per circa 24-30 ore, con punte di burrasca forte sui settori meridionali dell’isola. Anche i mari risentiranno del peggioramento: i bacini occidentali, lo Stretto di Sicilia e il mar Ionio passeranno da molto mossi ad agitati. Le precipitazioni più abbondanti, con quantitativi moderati, colpiranno soprattutto i settori centro-settentrionali, mentre nelle altre zone dell’isola dovrebbero mantenersi su livelli più contenuti.

Al di là dei canali ufficiali, anche gli esperti di meteorologia concordano sulla gravità della giornata di lunedì. Luca Lombroso di Meteored, interpellato dal Quotidiano di Ragusa, indica proprio lunedì come il momento più critico dell’ondata di maltempo, con effetti più marcati sul versante orientale dell’isola, mentre per martedì 3 novembre prevede un deciso miglioramento delle condizioni. Sul fronte termico le valutazioni divergono: l’avviso regionale non segnala variazioni di rilievo per la giornata di lunedì, mentre 3bmeteo, citato da NewSicilia, prospetta un calo sensibile delle temperature nei giorni successivi, con valori destinati a scendere sotto le medie stagionali. Lombroso, dal canto suo, esclude comunque che si possa parlare di un’ondata di freddo eccezionale.

Come già previsto dal calendario scolastico regionale, lunedì 2 novembre le lezioni resteranno sospese in tutti gli istituti della Sicilia. Per conoscere l’evoluzione della situazione nei giorni successivi occorrerà consultare i bollettini che la Protezione civile regionale diffonde quotidianamente: sarà quello pubblicato nelle prossime ore a chiarire i livelli di allerta previsti per martedì.