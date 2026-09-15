Traffico in tilt tra corso Calatafimi e viale Regione, chiesto presidio di Polizia municipale

Ogni mattina lo stesso incubo: automobilisti bloccati, studenti che attraversano tra il caos delle auto, un’intera zona di Palermo paralizzata proprio nelle ore in cui la città ha più bisogno di muoversi in fretta.

È il quadro che descrive il consigliere comunale Natale Puma (Sud Chiama Nord), che ha acceso i riflettori sull’incrocio tra corso Calatafimi e viale Regione Siciliana, all’altezza della zona “La Rocca”. Un nodo viario che, secondo la sua denuncia, si trasforma ogni giorno in un imbuto pressoché invalicabile.

Perché proprio quell’incrocio diventa un incubo tra le 7 e le 9.30?

Il problema esplode nella fascia oraria che coincide con l’apertura delle scuole e l’avvio delle attività lavorative. In quella finestra di tempo, spiega Puma, la circolazione si blocca quasi del tutto, con conseguenze pesanti su tutta la viabilità circostante.

A pagarne il prezzo più alto sono i pendolari che arrivano dal versante sud della città: per loro, ogni giorno, superare quel tratto significa vedere allungarsi drasticamente i tempi di percorrenza, tra rallentamenti continui e code che sembrano non finire mai.

Il rischio nascosto tra le auto in coda

Il traffico, però, non è l’unico problema. Il consigliere segnala anche le frequenti infrazioni al Codice della Strada che si registrano nella zona, un fattore che aggrava ulteriormente la congestione e mette a rischio l’incolumità di chi si muove nell’area, siano essi automobilisti, motociclisti o pedoni.

Il punto più delicato riguarda proprio questi ultimi: numerosi studenti attraversano l’incrocio ogni mattina, esattamente nelle ore in cui il traffico tocca il suo picco massimo.

La richiesta di Puma al Comune: un presidio fisso

Per affrontare la situazione, Puma ha formalmente chiesto al sindaco di Palermo, all’assessore alla Polizia Municipale Dario Falzone e al comandante del Corpo l’attivazione di un presidio di agenti nella zona “La Rocca”, proprio nella fascia compresa tra le 7 e le 9.30.

Secondo il consigliere, la presenza fissa della Polizia Municipale permetterebbe di tenere sotto controllo la circolazione, intervenire sulle violazioni del Codice della Strada, facilitare il deflusso dei veicoli e, soprattutto, alzare il livello di sicurezza per pedoni e studenti.

“Non possiamo considerare normale che ogni mattina un’intersezione strategica per la città si trasformi in un punto di congestione totale”, ha dichiarato Puma, sottolineando come un intervento mirato nelle ore più critiche possa restituire ordine e fluidità al traffico prima che la situazione peggiori ulteriormente sul fronte della sicurezza.

Il consigliere ha infine chiesto di essere aggiornato sulle iniziative che l’amministrazione comunale deciderà di intraprendere in risposta alla sua richiesta, lasciando aperto il fronte su una delle criticità viarie più sentite dai cittadini della zona sud di Palermo.