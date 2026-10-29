Incidente sulla A19, traffico in tilt: lunga coda verso Catania

Un incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione all’ingresso dell’autostrada A19, in direzione Catania, all’altezza del ponte di via Giafar, a Palermo.

La situazione è stata resa ancora più critica dai lavori di diserbamento in corso nello stesso tratto, che hanno determinato una restrizione della carreggiata. Si sono registrate lunghe code e traffico fortemente congestionato, con rallentamenti che si estendono fino al ponte di Bonagia.

Agli automobilisti si consiglia di procedere con prudenza e, ove possibile, di valutare percorsi alternativi.