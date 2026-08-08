Incidente tra auto e scooter sulla A29: due feriti, traffico in tilt verso Palermo

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel territorio di Isola delle Femmine. Il violento impatto tra un’automobile e uno scooter, per cause ancora da accertare, ha provocato pesanti rallentamenti in direzione del capoluogo siciliano.

Il sinistro si è verificato al chilometro 3 della carreggiata in direzione Palermo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti prima di trasportarli in ospedale per gli accertamenti necessari. Le condizioni delle due persone coinvolte non sono state ancora rese note.

Per ricostruire la dinamica dello scontro sono al lavoro gli agenti della Polizia Stradale, affiancati dai Carabinieri. Le squadre dell’Anas hanno lavorato per la messa in sicurezza del tratto autostradale e la gestione della circolazione, complicata dalla formazione di lunghe code.

Secondo quanto comunicato dall’Anas, il traffico resta fortemente congestionato in direzione Palermo, con tempi di percorrenza allungati per gli automobilisti. La società ha fatto sapere che continuerà a monitorare costantemente la rete autostradale siciliana per tutto il fine settimana, in vista dell’intenso traffico legato agli spostamenti del weekend.