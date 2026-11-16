Truffe online, la Sicilia nel mirino: ecco come i criminali ti fregano

“La minaccia delle truffe bancarie e delle frodi informatiche continua a crescere e la Sicilia si conferma una delle aree più esposte del Paese. Questa è la fotografia che emerge dai dati del CERTFin, contenuti nel Rapporto Clusit 2026, insieme alle più recenti analisi sulla circolazione dei dati rubati nel dark web e sulle denunce per truffe informatiche registrate nell’Isola “ – afferma Gabriele Urzi’ dirigente nazionale Fabi e responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo.

La manipolazione delle persone

“Il quadro che emerge racconta una realtà in cui i criminali informatici non puntano soltanto a violare sistemi e piattaforme tecnologiche, ma soprattutto a manipolare le persone. Oggi il vero punto debole non è tanto il software quanto il comportamento umano. Secondo il report del CERTFin, l’81% delle frodi ai danni dei clienti privati nasce dalla cosiddetta “manipolazione del pagatore”: il cliente viene convinto con l’inganno a effettuare personalmente il bonifico o l’operazione fraudolenta. Telefonate apparentemente provenienti dalla banca, SMS che simulano comunicazioni ufficiali, falsi operatori e investimenti finanziari miracolosi, continuano a essere le tecniche più utilizzate. Non a caso il 96% delle frodi andate a segno viene autorizzato direttamente dalla vittima dopo essere stata raggirata”.

I numeri della Sicilia

Se questo è il quadro nazionale, i numeri della Sicilia aggiungono ulteriori elementi di preoccupazione, anche alla luce dei recenti attacchi informatici che hanno colpito scuole e grandi catene della distribuzione.

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“Secondo gli ultimi dati disponibili l’Isola concentra il 9,7% degli alert nazionali relativi a dati personali esposti sul dark web, risultando la terza regione italiana più colpita, dietro soltanto a Lazio e Lombardia. Ancora più significativo il fatto che il Mezzogiorno raccolga complessivamente il 31,8% degli avvisi nazionali. Particolarmente preoccupante poi la qualità delle informazioni trafugate in quanto crescono le combinazioni di dati utilizzabili per realizzare frodi finanziarie e furti d’identità: nel 94,2% dei casi compaiono insieme numero di carta, nome e cognome, mentre rimane molto diffusa anche la coppia e-mail e password, utile per accedere a molteplici servizi online. La situazione trova conferma anche nelle statistiche giudiziarie. Secondo l’indice della criminalità del Sole 24 Ore riferito al 2025, la provincia di Palermo ha registrato 5.176 denunce per truffe e frodi informatiche, pari a 433 denunce ogni 100 mila abitanti, mentre Siracusa figura tra le province italiane maggiormente colpite, con quasi 500 denunce ogni 100 mila abitanti – continua Urzì”.

“Anche la Polizia Postale ha acceso i riflettori sul fenomeno. A Palermo la campagna nazionale InsospettABILI è nata proprio per contrastare la crescita delle truffe online che, secondo le stime riportate dagli organizzatori, nel 2025 hanno generato in Italia perdite per circa 500 milioni di euro, con quasi 3 milioni di euro sottratti nel solo capoluogo siciliano attraverso diverse forme di frode digitale. Le banche stanno aumentando gli investimenti in sicurezza informatica e strumenti antifrode, ma nessuna tecnologia può sostituire l’attenzione e la consapevolezza degli utenti. La nuova frontiera del crimine finanziario passa infatti attraverso la capacità di conquistare la fiducia delle vittime. E proprio per questo la prevenzione, l’educazione digitale e la diffusione della cultura della sicurezza rappresentano oggi la prima e più importante difesa per famiglie, imprese e risparmiatori siciliani”.