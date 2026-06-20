CronacaPalermo

Benzina e 5mila euro di “pizzo”: il “Barbiere dello Zen” nel mirino

di Redazione Web
lettura in 0 minuti

Nuova intimidazione ai danni di esercizi commerciali allo Zen, a Palermo. Il titolare del negozio “Il Barbiere dello Zen”, in via Ludovico Bianchini, ha rinvenuto davanti alla propria attività delle bottiglie di benzina, insieme alla richiesta di 5mila euro. Sul posto sono in corso i rilievi della polizia scientifica.

Consigliati per te

  1. Palermo, intimidazione al Bar Chéri allo Zen: bottiglie di benzina e richiesta di 5mila euro
  2. Blitz antiracket a Palermo: 8 fermati, la banda dello Zen nel mirino
  3. Doppio incendio a Palermo: pizzeria Ulisse e chiosco di Vergine Maria nel mirino degli incendiari
  4. Mafia, sequestrati beni per un milione: nel mirino tre aziende e 59 terreni
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
ARGOMENTI:
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Era allievo della Scala di Milano, a 15 anni il siciliano Davis muore in un incidente
Era allievo della Scala di Milano, a 15 anni il siciliano Davis muore in un incidente
Cronaca Siracusa
Fine lavori in corso Re Ruggero: riapre al traffico a Palermo
Trasporti
Scoperta fabbrica clandestina di stigghiola, scatta il sequestro a Palermo
Cronaca
C'è un nuovo Paperone nel Palermitano, vinti 2 milioni di euro a Carini
C’è un nuovo Paperone nel Palermitano, vinti 2 milioni di euro a Carini
Cronaca Palermo
Mangiano pesce avariato nel Palermitano: 9 persone in ospedale, indagano carabinieri e Asp
Cronaca