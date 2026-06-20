Benzina e 5mila euro di “pizzo”: il “Barbiere dello Zen” nel mirino

Nuova intimidazione ai danni di esercizi commerciali allo Zen, a Palermo. Il titolare del negozio “Il Barbiere dello Zen”, in via Ludovico Bianchini, ha rinvenuto davanti alla propria attività delle bottiglie di benzina, insieme alla richiesta di 5mila euro. Sul posto sono in corso i rilievi della polizia scientifica.
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google