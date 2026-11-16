Minacce a La Vardera durante l’evento al Porto di Catania, il gruppo parlamentare Controcorrente: “Questi atti non ci intimoriscono, confermano che siamo sulla strada giusta”.

Venerdì 20 Novembre ControCorrente sarà a Catania, in piazza Università, dalle ore 17: “Non ci fate paura”

Il gruppo parlamentare Controcorrente all’Assemblea Regionale Siciliana — composto dai deputati Jose Marano, Carlo Gilistro e Alessandro De Leo — interviene con fermezza in merito alle gravi minacce e agli insulti rivolti a Ismaele La Vardera da parte del cantante neomelodico Alessio Ossino, durante l’evento organizzato da Progetto Civico e Controcorrente al Porto di Catania.

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“Eravamo tutti lì, fianco a fianco su quel palco al Porto di Catania, quando questi soggetti si sono presentati durante la nostra iniziativa – dichiara la capogruppo Jose Marano insieme ai deputati Carlo Gilistro e Alessandro De Leo –. A Ismaele va tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza umana e politica ma sia chiaro a tutti che quanto accaduto non ci intimorisce minimamente”.

“Chi pensa di poterci condizionare, rallentare o mettere a tacere con gli insulti, le provocazioni o l’evocazione di nomi legati alla criminalità organizzata ha sbagliato di grosso – prosegue il gruppo Controcorrente –. Al contrario, episodi come questo rappresentano per noi la conferma più evidente che la nostra azione politica e di denuncia sta colpendo nel segno e che siamo sulla strada giusta. Non ci fermiamo e non facciamo alcun passo indietro: andiamo avanti a testa alta per difendere la legalità e la dignità della nostra terra”.