Volare a Natale in Sicilia costa un salasso: da Milano a Trapani 383 euro

Per tornare in Sicilia sotto le feste servirà un portafoglio ben fornito. È l’allarme lanciato dal Codacons, che ha passato al setaccio i prezzi dei voli tra l’Isola e il resto d’Italia nel periodo natalizio e ha trovato tariffe da capogiro. Sul fronte degli sconti regionali, però, arriva una notizia che dà respiro: l’assessore ai Trasporti Alessandro Aricò ha annunciato che il bonus per i siciliani verrà prorogato almeno fino all’Epifania.

Sarà il caro-carburanti, l’inflazione in crescita, l’aumento dei costi operativi o più semplicemente la legge del mercato: quale che sia la causa, con il Natale ormai in vista i collegamenti aerei con l’Isola presentano il conto a chi vuole riabbracciare la famiglia. Per rendersene conto basta una rapida ricerca dei biglietti sul web.

Biglietti per la Sicilia a Natale: quanto si spende davvero?

Secondo il Codacons, «tornare a casa durante le festività rischia di diventare un salasso». Si comincia dalla Milano-Trapani: per un viaggio di andata e ritorno con partenza il 23 o il 24 dicembre e rientro il 6 gennaio, la tariffa più bassa è di 383 euro, la seconda cifra più alta tra quelle registrate dall’associazione nel periodo esaminato.

Non va molto meglio sulle altre rotte, sempre in classe economy. Per la Torino-Catania le prenotazioni partono da 354 euro, mentre per volare da Firenze a Palermo ne servono almeno 345. Quota 340 euro, invece, per chi si sposta tra Catania e ciascuna delle città di Verona, Bologna e Venezia, nei due sensi di marcia, mentre sono 342 euro sia sull’asse Torino-Palermo sia sulla Milano-Catania.

Anticipare la partenza non cambia molto la musica. Fuori dal perimetro osservato dal Codacons, scegliendo di partire il 22 dicembre e di rientrare il 3 gennaio, la Milano-Palermo costa da 300 euro in su e la Verona-Catania da 345, e si viaggia rigorosamente senza valigia al seguito.

Poi c’è il paradosso che si ripresenta puntuale ogni anno: su alcune tratte che collegano la Sicilia alle capitali europee si paga meno che per attraversare lo Stivale. Sulla Madrid-Palermo, per esempio, si trovano biglietti da 247 euro.

E il peggio, almeno secondo il Codacons, deve ancora arrivare: con l’avvicinarsi del Natale e l’impennata della domanda, la situazione è destinata a peggiorare.

Bonus in scadenza a fine novembre: cosa succede a chi vola a dicembre?

Nel frattempo aumentano le segnalazioni di chi, dovendo pagare voli da e per l’Isola dopo il primo dicembre, non può contare sul bonus regionale, in scadenza a fine novembre. Su questo punto l’assessore Aricò ha offerto due rassicurazioni.

La prima riguarda il decreto che dovrà mettere a terra i 5,2 milioni di euro stanziati nell’ultima manovra per prorogare lo sconto del 25% destinato ai siciliani. La percentuale può salire al 50% per studenti, persone con disabilità e utenti con Isee inferiore a 15mila euro. Per Aricò, «il provvedimento andrà in porto la settimana prossima e coprirà almeno fino all’Epifania».

La seconda rassicurazione riguarda invece il funzionamento del bonus. L’assessore ricorda che il meccanismo, «oltre alla modalità diretta, con i vettori che hanno aderito al benefit», cioè Ita Airways e Aeroitalia, «prevede anche il sistema indiretto, attraverso la piattaforma «SiciliaPay», con tempi di attesa per il rimborso che non superano i due mesi».

La conclusione è un invito alla pazienza, con un’avvertenza: «Dunque, chi oggi non può avere lo sconto in modo diretto, potrà richiederlo in un secondo tempo, conservando i biglietti».

Tra tariffe in salita e agevolazioni che inseguono il calendario, il viaggio di Natale si trasforma per molti siciliani lontani da casa in un esercizio di pazienza e di conti: prenotare, conservare i biglietti, attendere il decreto e, se serve, il rimborso. Il ritorno a casa resta una questione di affetti, ma anche di scadenze.