Meteo Sicilia, in arrivo il primo calo delle temperature: fino a 8 gradi in meno

La lunga fase di caldo intenso che ha investito la Sicilia nelle ultime settimane comincia a mostrare i primi segnali di cedimento. L’anticiclone subtropicale che ha dominato la scena meteorologica dell’isola si sta progressivamente indebolendo, aprendo la strada a correnti settentrionali più fresche e umide che porteranno un primo, sensibile calo delle temperature, con valori in discesa fino a 6-8 gradi rispetto ai giorni scorsi.

Il cambiamento, però, non porterà sollievo immediato ovunque. Lungo la fascia costiera tirrenica e su parte del versante meridionale i livelli di umidità sono destinati a impennarsi, generando una sensazione di caldo afoso e appiccicoso anche a fronte di temperature nominalmente più basse. Il caldo, insomma, cambierà natura più che intensità: meno secco, ma non meno fastidioso.

Le zone interne delle province di Catania e Siracusa resteranno per diverse ore ancora prigioniere del caldo torrido. Qui l’arrivo delle correnti più fresche è atteso soltanto nelle ore serali, il che si traduce in temperature elevate per gran parte della giornata, prima di un graduale miglioramento verso sera.

Si tratta di un primo assaggio di cambiamento, non ancora di una svolta stabile. Il transito di correnti umide e meno calde rappresenta il preludio a un possibile consolidamento della fase più fresca, che i prossimi aggiornamenti meteo permetteranno di definire con maggiore precisione.