Scoppia rissa tra vicine di casa, donna tenta di accoltellare la rivale con coltello da 20 cm

Una donna di 38 anni è stata arrestata a Motta Sant’Anastasia, nel Catanese, con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate, al termine di una violenta aggressione scaturita da un diverbio tra vicine di casa. Sull’episodio, avvenuto all’interno di un condominio, sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri.

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Tutto sarebbe partito da una discussione, nata per ragioni di poco conto, scoppiata nella corte comune dello stabile su cui si affacciano i balconi di due appartamenti al piano terra. Protagoniste del diverbio sarebbero state una residente trentacinquenne e una connazionale straniera di 38 anni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la 38enne, dopo essere rientrata per pochi istanti nella propria abitazione, sarebbe tornata fuori con un coltello da cucina dalla lama di circa 20 centimetri, tentando di colpire la vicina mentre questa si trovava sul balcone.

A intervenire in difesa della figlia sarebbe stata la madre, una donna di 54 anni, che nel tentativo di bloccare l’aggressione avrebbe subito un taglio alla mano destra. Quando la pattuglia dei Carabinieri, allertata tramite il numero unico per le emergenze 112, è giunta sul posto, la donna presentava una ferita sanguinante: soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita al pronto soccorso e dimessa con una prognosi di dieci giorni.

Dopo i fatti, la presunta aggressore sarebbe stata condotta all’interno dell’abitazione da un familiare, che l’avrebbe convinta a rientrare; l’arma sarebbe stata nascosta dietro una poltrona, prima di essere ritrovata e sequestrata dai militari.

Sulla base degli elementi raccolti, che dovranno essere confermati nelle sedi giudiziarie, la donna è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento, disponendo il divieto di avvicinamento alle persone offese e l’applicazione del braccialetto elettronico.