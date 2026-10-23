Cronaca

Terremoto a Palermo, scatta l’allerta: Lagalla verso l’ordinanza di evacuazione per alcune strutture

di Redazione
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Il sindaco, Roberto Lagalla, sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione dopo le scosse di terremoto avvertite in città, mantenendosi in contatto con gli organismi competenti per monitorare ogni possibile conseguenza e coordinare le eventuali misure precauzionali.

Al momento, sulla base delle informazioni pervenute dalla Protezione civile regionale e comunale, dal Comando dei Vigili del Fuoco e dal Comando della Polizia municipale, non si registrano danni a persone o cose.

A puro scopo precauzionale, il sindaco si appresta a firmare un’ordinanza per l’evacuazione di alcune strutture pubbliche.

L’elenco degli edifici interessati sarà comunicato nei prossimi minuti, non appena saranno completate le necessarie valutazioni.

“Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione, in costante raccordo con tutte le strutture competenti. Al momento non ci vengono segnalati danni a persone o cose, ma riteniamo doveroso adottare ogni misura utile a garantire la sicurezza dei cittadini. L’eventuale evacuazione di alcune strutture pubbliche è una scelta esclusivamente precauzionale, dettata dalla necessità di agire con tempestività e prudenza”, dichiara Lagalla.

Il sindaco raccomanda pertanto alla cittadinanza, e in particolare a chi frequenta il litorale, di non uscire in mare e di attenersi alle indicazioni delle autorità competenti.

Lagalla si è già messo in contatto con la Capitaneria di porto per assumere tutte le precauzioni necessarie a tutela della sicurezza della popolazione e degli operatori del mare.
Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi non appena disponibili, anche in relazione ai provvedimenti precauzionali che verranno adottati.

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