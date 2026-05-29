Drammatico incidente, scuolabus ribaltato dopo uno scontro: 20 feriti, 10 sono bambini

Venti persone rimaste ferite, tra cui una decina di bambini: è il bilancio, ancora provvisorio, dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Mazara del Vallo, all’incrocio tra via Salemi alta e via Rosario Ballatore. Un’automobile e uno scuolabus si sono scontrati violentemente intorno alle 14.20. Il mezzo con a bordo i minori si è ribaltato.

Bambini, insegnanti e automobilisti tra i feriti

A bordo dello scuolabus viaggiavano i bambini appena usciti da scuola, accompagnati da due insegnanti. Nell’auto coinvolta si trovavano quattro persone, conducente compreso. In totale, i feriti sarebbero una ventina. Le loro condizioni sono ancora in fase di valutazione da parte del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. I più gravi, secondo le prime informazioni, sarebbero stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Abele Ajello di Mazara.

Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo ha operato per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza ai feriti. Presenti anche polizia municipale e polizia di Stato, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.