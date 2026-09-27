Cronaca

Palermo, incidente in viale Regione Siciliana: auto si ribalta, tre feriti, uno grave

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Momenti di paura nella notte a Palermo, dove un’auto con tre persone a bordo si è ribaltata dopo essere finita fuori controllo in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Giafar. L’incidente, autonomo e senza il coinvolgimento di altri veicoli, si è verificato intorno alle 3.

Il veicolo, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso aderenza finendo per capovolgersi sulla carreggiata. Nell’urto sono rimaste coinvolte tutte e tre le persone presenti nell’abitacolo, riportando ferite di diversa entità.

Un ferito grave, apprensione per le sue condizioni

Tra i tre coinvolti, uno avrebbe subito lesioni più serie rispetto agli altri due occupanti dell’auto. Le sue condizioni sono al momento motivo di maggiore preoccupazione, sebbene non siano stati resi noti ulteriori dettagli clinici.

Immediato l’intervento dei soccorsi, giunti sul posto per prestare le prime cure ai feriti e per delimitare la zona interessata dal sinistro, garantendo la sicurezza del tratto stradale nelle ore notturne.

Sul fronte delle indagini, resta ancora da ricostruire la dinamica esatta che ha portato il conducente a perdere il controllo del mezzo, provocandone il ribaltamento. Non è chiaro se a incidere siano stati fattori legati alla velocità, alle condizioni dell’asfalto o ad altre cause che gli accertamenti successivi potranno chiarire.

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