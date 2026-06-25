Incidente sul lavoro in un cantiere, operai grave a Villa Sofia

Un operaio di 26 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un ponteggio mentre lavorava nel cantiere allestito presso l’istituto scolastico “Giovanni XXIII”, in via Roccaforte a Godrano, nel Palermitano. Il giovane è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova ricoverato con prognosi riservata.

L’edificio scolastico era interessato da alcuni lavori di manutenzione quando si è verificato l’incidente. Stando a quanto ricostruito nelle prime ore, il lavoratore si trovava impegnato nella ristrutturazione della copertura di un’aula quando, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio precipitando per diversi metri prima di schiantarsi sul terreno sottostante.

A dare l’allarme sono stati i colleghi del giovane, presenti sul cantiere al momento della caduta. La sala operativa del 118 ha attivato immediatamente l’elicottero del soccorso sanitario, il cui personale medico ha stabilizzato il ferito sul posto prima di trasferirlo via aria al nosocomio palermitano. Una volta arrivato a Villa Sofia, il 26enne è stato preso in carico dai sanitari: secondo quanto riferito dai medici, le sue condizioni non destano preoccupazioni per la vita, nonostante la prognosi resti riservata.

Sono ora in corso le verifiche per stabilire con precisione come si siano svolti i fatti. Gli investigatori stanno controllando se all’interno del cantiere fossero state correttamente applicate tutte le normative di sicurezza previste per legge, con particolare attenzione alla conformità dei dispositivi di protezione anticaduta in uso al momento dell’incidente.