Scontro auto-trattore sulla Sp 20, due feriti: uno è grave

Un violento scontro tra un’automobile e un trattore agricolo ha provocato due feriti nella serata di ieri lungo la Sp 20, tra Santa Croce Camerina e Comiso, all’altezza dell’uscita dal centro abitato, in prossimità del mercato ortofrutticolo. L’incidente si è verificato intorno alle 22.

Il mezzo agricolo, che trainava un silos, si è scontrato con la vettura in circostanze ancora al vaglio degli inquirenti. Per uno dei due feriti le conseguenze sono risultate più serie: i soccorritori lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Ragusa, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. Entrambi i veicoli hanno riportato danni ingenti e sono stati rimossi dal Soccorso Stradale Cavarra.

A intervenire anche gli operatori di Sicurezza e Ambiente Spa, tramite la delegazione di Vittoria e l’ufficio centrale operativo provinciale, che hanno provveduto alla bonifica del manto stradale, ripristinando le condizioni di sicurezza per la circolazione sulla provinciale.